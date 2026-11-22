На западе Москвы эвакуировали торговый центр из-за короткого замыкания
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Посетителей и сотрудников торгово-развлекательного центра на западе Москвы эвакуировали после короткого замыкания в электрооборудовании. Инцидент произошёл в здании на Очаковском шоссе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«Произошло короткое замыкание в электрооборудовании торгово-развлекательного центра на Очаковском шоссе», — рассказал собеседник агентства.
После эвакуации посетителей и персонала, возгорание оперативно ликвидировали.
Ранее Life.ru сообщал, что в Нижнем Новгороде из торгового центра на Московском шоссе эвакуировали 500 человек после срабатывания пожарной сигнализации. Причиной стало возгорание в здании.