Посетителей и сотрудников торгово-развлекательного центра на западе Москвы эвакуировали после короткого замыкания в электрооборудовании. Инцидент произошёл в здании на Очаковском шоссе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.