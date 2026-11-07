Пункт приёма металлолома загорелся на западе Москвы, неподалёку от ТЭЦ-25. Площадь пожара предварительно оценили в 300 квадратных метров. О происшествии на улице Генерала Дорохова сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В Москве произошёл пожар. Видео © Telegram / Осторожно, Москва

Пожар произошёл в районе Очаково-Матвеевское. Сначала очевидцы сообщали лишь о сильном задымлении и открытом огне возле теплоэлектроцентрали. Позднее выяснилось, что горит территория пункта приёма металла. По предварительным данным, сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее Life.ru сообщал, что в подмосковном Долгопрудном загорелся ангар, в котором располагались пункт приёма металлолома и мусоросортировочный комплекс. Площадь пожара, по предварительным оценкам, составляла от 600 до 800 квадратных метров. Очевидцы перед началом возгорания слышали хлопок, похожий на взрыв. К тушению привлекли 37 спасателей, 12 единиц техники и вертолёт.