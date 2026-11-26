На Земле 27 ноября ожидается слабая магнитная буря уровня G1. По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вероятность геомагнитного шторма в этот день достигнет 60%.

Геомагнитная обстановка начнёт ухудшаться уже 26 ноября. Вероятность магнитной бури в четверг оценивается в 51%, ещё в 30% случаев ожидаются возмущения магнитосферы. На спокойное состояние приходится 19%. В пятницу вероятность шторма вырастет до 60%. По расчётам, геомагнитный индекс Kp может достичь пяти баллов, что соответствует слабой буре класса G1. К 28 ноября ситуация должна улучшиться: вероятность магнитной бури снизится до 26%, а спокойной магнитосферы вырастет до 39%.

Согласно месячному прогнозу, после 28 ноября геомагнитная обстановка преимущественно останется спокойной. Следующие заметные периоды возмущений возможны 4–5 и 24–25 декабря. В последний из этих дней индекс Kp может приблизиться к пяти баллам.

Ранее Life.ru писал, что солнечная активность снизилась до нулевого уровня после нескольких дней колебаний. За последние двое суток на звезде не зарегистрировали ни одной вспышки класса C и выше. Впрочем, специалисты не ожидают, что такое состояние сохранится надолго. Солнце по-прежнему находится на достаточно высокой стадии своего цикла активности.