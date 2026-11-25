Глобальное потепление могло прервать естественное расширение ледников, которое началось около двух тысяч лет назад. К такому выводу пришла международная группа исследователей, изучившая сохранившийся фрагмент древнего ледникового щита в Канадской Арктике. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Объектом исследования стал ледниковый купол Барнс на острове Баффинова Земля. Он представляет собой последний сохранившийся фрагмент Лаврентийского ледникового щита, который когда-то покрывал огромные территории Северной Америки. В некоторых местах толщина древнего ледника достигала 3,2 километра.

Чтобы восстановить историю его расширения, учёные изучили остатки древней растительности, сохранившиеся подо льдом. С помощью радиоуглеродного анализа они определили возраст растений и установили, когда ледниковая граница продвигалась по территории, ранее свободной ото льда.

Выяснилось, что примерно 3,6 тысячи лет назад ледниковый щит достиг минимальных размеров. Около двух тысяч лет назад он вновь начал расширяться. Авторы исследования рассматривают этот процесс как начальную стадию нового оледенения, которое могло продолжаться тысячелетиями.

Однако примерно в 1960 году тенденция развернулась в противоположную сторону. Из-за антропогенного глобального потепления летние температуры повысились настолько, что ледник стал терять больше массы, чем успевал накапливать зимой. В результате его границы начали отступать, а естественный процесс расширения прекратился.

Исследователи предупреждают, что ледниковый купол Барнс может полностью исчезнуть в течение нескольких ближайших столетий. Это способно повлиять и на механизм формирования будущих ледниковых щитов, поскольку сохранившийся массив льда служил своеобразной отправной точкой для их дальнейшего роста.