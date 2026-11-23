Солнечная активность снизилась до нулевого уровня после нескольких дней колебаний. За последние двое суток на звезде не зарегистрировали ни одной вспышки класса C и выше, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По данным учёных, индекс вспышечной активности достиг отметки 0,0. Последние дни Солнце несколько раз приближалось к полному затишью, однако всякий раз вспышки возобновлялись.

«Солнечная активность всё-таки с нескольких попыток, но ушла в полный ноль», — говорится в сообщении лаборатории.

Впрочем, специалисты не ожидают, что такое состояние сохранится надолго. Солнце по-прежнему находится на достаточно высокой стадии своего цикла активности, поэтому нынешний перерыв, вероятно, окажется непродолжительным.

Ранее Life.ru рассказывал о неожиданной магнитной буре 19 ноября. Тогда магнитное поле Земли оказалось под воздействием возмущённого солнечного ветра. При этом специалисты подчёркивали, что бурю нельзя напрямую связывать с недавними солнечными вспышками.