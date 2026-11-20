На Солнце наблюдается необычная «аритмия»: периоды интенсивных вспышек хаотично сменяются практически полным затишьем. Только накануне звезда продемонстрировала мощный всплеск активности, однако уже утром 20 ноября перестала производить заметные вспышки. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«На Солнце продолжается аритмия — солнечная активность хаотично движется то вверх, то вниз», — рассказали учёные.

По данным специалистов, 19 ноября на звезде произошло более десяти вспышек. Самая мощная из них достигла класса M2.4 и стала второй по силе с начала месяца. Однако уже на следующее утро активность резко обрушилась: за первые девять часов 20 ноября приборы не зарегистрировали ни одной новой вспышки.

Астрономы отмечают, что подобные перепады наблюдаются уже несколько недель. Солнечная активность неоднократно демонстрировала признаки затухания, но затем неожиданно возобновлялась. На этот раз показатели опустились особенно низко — ниже порога вспышек класса C.

Несмотря на недавние мощные события, серьёзных последствий для Земли пока не ожидается. Выброс плазмы, сопровождавший вспышку M2.4, направился в сторону Меркурия и не затронул нашу планету.

Кроме того, геомагнитная обстановка начала стабилизироваться после прохождения Земли через поток возмущённого солнечного ветра. По прогнозу лаборатории, ближайшие выходные должны пройти спокойно, без сильных магнитных бурь.

При этом специалисты продолжают следить за поведением Солнца, поскольку новые мощные вспышки способны изменить прогноз космической погоды.

Ранее Life.ru сообщал о второй по мощности за ноябрь вспышке на Солнце, достигшей класса M2.4. Её пик пришёлся на 16:24 по московскому времени 19 ноября. Учёные установили, что сопровождавшее вспышку облако плазмы двигалось в сторону Меркурия и не представляло угрозы для Земли.