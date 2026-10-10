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Опубликовано 10 октября, 21:33

На Земле началась магнитная буря

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Магнитная буря зафиксирована на Земле вечером в субботу. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.

По данным мониторинга космической погоды, степень возмущённости магнитного поля Земли находится на уровне G1, что означает «слабо» по пятибалльной шкале, где G5 — «экстремально сильно».

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Ранее Life.ru рассказывал, что синоптик Михаил Леус сообщил, что 9 октября утром вероятна магнитная буря (около 80%), которая продлится примерно двое суток. По его словам, облака плазмы от солнечного выброса достигнут Земли в пятницу, и ожидаются бури слабого и среднего уровня G1–G2.

Больше новостей о солнечной активности, магнитных бурях и явлениях за пределами Земли — в разделе «Космос» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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