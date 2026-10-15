На зятя Трампа подали в суд из-за незаконной дипломатической работы

Американская правозащитная организация Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) обратилась в суд с иском против зятя президента США и его спецпосланника Джареда Кушнера. Представители организации обвиняют его в незаконном исполнении дипломатических полномочий и требуют немедленно отстранить от этой деятельности до прохождения всех предусмотренных законом процедур.

По данным истцов, после начала второго президентского срока Дональда Трампа Кушнер получил широкие международные полномочия. Он регулярно проводит переговоры с высокопоставленными зарубежными чиновниками, представляя позицию Соединённых Штатов по вопросам урегулирования конфликтов вокруг Украины и России, ситуации с Ираном, а также по другим ближневосточным направлениям.

В CREW обращают внимание на то, что кандидатура Кушнера не получила обязательного одобрения в Сенате США, а сам он не представил обязательные финансовые декларации. В иске подчёркивается, что раскрытие сведений об имуществе и доходах является строго обязательным для лиц с дипломатическим статусом вне зависимости от факта начисления государственной зарплаты.

Дополнительным поводом для судебного разбирательства стала коммерческая деятельность Кушнера. Он возглавляет инвесткомпанию Affinity Partners, портфель активов которой превышает 6 млрд долларов. По утверждению юристов CREW, около 99% этих средств предоставлены иностранными структурами, включая государственные фонды Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов и Катара. Совмещение крупного частного бизнеса с прямым участием в формировании внешней политики США создает, по мнению организации, прямой и масштабный конфликт интересов.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Москву в ближайшие две недели. Об этом журналистам сообщил источник. По его словам, детали визита ещё предстоит согласовать.