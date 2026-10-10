Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшие две недели
Джаред Кушнер, Стивен Уиткофф и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Москву в ближайшие две недели. Об этом журналистам сообщил источник. По его словам, детали визита ещё предстоит согласовать.
«Такая вероятность, действительно, есть», — сказал собеседник ТАСС.
Ранее Стив Уиткофф заявил, США, НАТО и Евросоюз обсудили пути завершения конфликта на Украине до зимы. Другой темой стали условия долгосрочного мира в Незалежной.
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