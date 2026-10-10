Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшие две недели

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Москву в ближайшие две недели. Об этом журналистам сообщил источник. По его словам, детали визита ещё предстоит согласовать.

«Такая вероятность, действительно, есть», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее Стив Уиткофф заявил, США, НАТО и Евросоюз обсудили пути завершения конфликта на Украине до зимы. Другой темой стали условия долгосрочного мира в Незалежной.