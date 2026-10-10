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Регион
Опубликовано 10 октября, 17:46

Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшие две недели

Джаред Кушнер, Стивен Уиткофф и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Джаред Кушнер, Стивен Уиткофф и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Москву в ближайшие две недели. Об этом журналистам сообщил источник. По его словам, детали визита ещё предстоит согласовать.

«Такая вероятность, действительно, есть», — сказал собеседник ТАСС.

Стало известно, почему переговоры по Украине в Майами завершились досрочно
Стало известно, почему переговоры по Украине в Майами завершились досрочно

Ранее Стив Уиткофф заявил, США, НАТО и Евросоюз обсудили пути завершения конфликта на Украине до зимы. Другой темой стали условия долгосрочного мира в Незалежной.

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Матвей Константинов
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