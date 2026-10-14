Украина позвала Уиткоффа и Кушнера в Брюссель на переговоры по Starlink

Украина предложила спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру провести новый раунд переговоров на фоне ограничений работы спутниковой связи Starlink. Киев рассчитывает организовать встречу в ближайшие дни, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на два информированных источника.

По сведениям издания, украинская делегация приглашает представителей Дональда Трампа приехать в Брюссель. При необходимости переговоры могут организовать и в другом городе. На этой неделе в бельгийской столице запланировано заседание Европейского совета. Ожидается, что в мероприятии примет участие Владимир Зеленский.

Ещё 13 октября Зеленский сообщил, что украинская сторона передала Уиткоффу и Кушнеру предложения о новой встрече. По его словам, Киев готов продолжать контакты с американской администрацией. В числе вопросов, которые украинские переговорщики намерены обсуждать с Вашингтоном, остаётся возможное энергетическое перемирие. Ранее Киев поддержал соответствующую инициативу Трампа.

Ранее Life.ru сообщал об ограничениях работы Starlink для украинских военных. По словам советника Зеленского Сергея Бескрестнова, компания SpaceX ввела технический фильтр для военной системы Starshield: терминалы теряют связь при движении со скоростью свыше 160 км/ч. Украинское командование заранее не предупредили об изменениях, из-за чего, как утверждает Бескрестнов, сорвались несколько запланированных операций ВСУ. Бывший советник Минобороны Украины Сергей Стерненко предположил, что ограничения могли ввести по распоряжению Дональда Трампа, однако подтверждений этой версии нет.