Российский финансовый рынок избавился от своих «детских болезней» в отношениях с клиентами. Такую оценку дала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая 13 ноября на форуме «Фокус на клиента» в Москве. По её словам, финансовые организации постепенно переходят к модели работы, в которой интересы потребителей становятся приоритетом.

Глава регулятора отметила, что российский рынок покинули откровенно недобросовестные участники, а цифровизация финансовых услуг набрала высокие темпы. Одновременно меняется и подход компаний к взаимодействию с гражданами.

«И одновременно стала пробивать себе дорогу совершенно новая культура рынка, долгосрочный взгляд, когда на первое место выходят интересы клиента», — заявила она.

При этом председатель ЦБ подчеркнула, что глобальные изменения в экономике и технологиях требуют особого внимания к потребностям людей. По её мнению, финансовым организациям важно не потерять ориентир на человека в условиях стремительной трансформации рынка.

«По сути, мир находится на переломе эпох, и хотелось бы, чтобы при всех этих изменениях не сбился бы фокус на человека», — заявила Набиуллина.

Вопросы защиты интересов клиентов стали центральной темой конференции Банка России. Участники обсуждают развитие искусственного интеллекта, цифровых платформ и новых финансовых сервисов. Особое внимание уделяется сохранению доверия потребителей, прозрачности условий обслуживания и рискам, которые возникают при внедрении современных технологий.