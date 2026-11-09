Высокая инфляция сильнее всего ударяет по социально незащищённым гражданам, фактически превращаясь в дополнительный налог. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Государственной думе.

«Могу только подчеркнуть, что из всех возможных налогов высокий рост цен — это самый несправедливый налог, он бьёт по самым незащищённым людям», — сказала она.

Ранее Life.ru сообщал, что Банку России придётся дольше сохранять умеренно жёсткую денежно-кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 4% в 2027 году. Набиуллина объяснила такую необходимость высокими инфляционными ожиданиями россиян, которые в последние месяцы находятся вблизи двухлетних максимумов. При этом 23 октября Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.