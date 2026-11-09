Российским предприятиям придётся ещё долго работать в условиях нехватки сотрудников, несмотря на некоторое улучшение ситуации на рынке труда. Предпосылок для полного исчезновения кадрового дефицита в обозримом будущем нет, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

«Да, дефицит кадров несколько смягчился, это показывают опросы. Но нет предпосылок для того, чтобы он полностью исчез в обозримом будущем», — сказала глава Центробанка.

По словам Набиуллиной, нехватка работников остаётся объективным препятствием для расширения производства. Даже при наличии спроса предприятия не всегда могут увеличить выпуск продукции, поскольку для этого им необходимы дополнительные сотрудники.

«С дефицитом кадров, действительно, придётся считаться, потому что это объективно физическое ограничение для наращивания производства. Мы это видим не только по статистике, но и по ежемесячным опросам бизнеса», — пояснила она.

Глава регулятора обратила внимание, что небольшое снижение напряжённости на рынке труда ещё не означает решения кадровой проблемы. Компании продолжают испытывать трудности с поиском специалистов, а возможности дальнейшего роста экономики зависят в том числе от обеспеченности предприятий рабочей силой.