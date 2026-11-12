Дальнейшее расширение программ льготного кредитования предприятий может стать тупиковым решением для российской экономики. Такие меры увеличивают нагрузку на бюджет и вынуждают Центробанк сохранять высокую ключевую ставку для остальных заёмщиков. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пленарном заседании Госдумы.

По словам главы регулятора, за последние годы объём кредитов, выдаваемых по субсидируемым ставкам, значительно увеличился. Сейчас он приближается к 19 триллионам рублей, что составляет около 14% всех рублёвых кредитов в экономике.

«Конечно, самый большой кусок — это ипотека. Это, по сути, субсидирование жилищного строительства через повышение спроса. Но и льготное кредитование компаний за пять лет сильно выросло. И, на наш взгляд, множить дальше программу льготного кредитования — это тупик», — сказала Набиуллина.

Она пояснила, что государственная поддержка отдельных заёмщиков обходится экономике достаточно дорого. Субсидирование процентных ставок требует бюджетных расходов, а массовая выдача дешёвых кредитов поддерживает дополнительный спрос, который может усиливать инфляционное давление.

В результате Центробанку приходится сдерживать кредитование по обычным рыночным ставкам. Чем больше средств бизнес и граждане получают по льготным программам, тем жёстче должны оставаться условия для тех, кто такой поддержки не имеет.

Набиуллина подчеркнула, что регулятор заинтересован в доступных кредитах для всех участников экономики, а не только для отдельных категорий заёмщиков. Именно поэтому в ЦБ считают дальнейшее наращивание льготных программ неэффективным способом решения проблемы дорогих денег.