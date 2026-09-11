Набиуллина назвала зумеров из ЦБ «очень ценными сотрудниками»

Зумеры не угрожают росту российской экономики. Главное значение имеет не количество отработанных часов, а производительность труда. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Нет, не угрожают. На самом деле, на наш взгляд, проблема не в отработанных часах, а в том, как качественно эти часы отработаны, в производительности труда», — сказала Набиуллина.

По её словам, люди сегодня работают гораздо меньше, чем 100 или 200 лет назад. При этом производительность труда выросла в разы. Набиуллина считает, что у зумеров даже может быть преимущество перед старшими поколениями. Они выросли в цифровой среде и гораздо привычнее чувствуют себя рядом с современными технологиями.

«Я это вижу по тем молодым людям, которые работают у нас в Центральном банке. Это очень ценные сотрудники, которыми мы очень дорожим», — отметила глава ЦБ.

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