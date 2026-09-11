Набиуллина объяснила, почему ЦБ даже не стал обсуждать снижение ключевой ставки
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Банк России на заседании 11 сентября предметно обсуждал только сохранение ключевой ставки, а вариант её снижения на этот раз содержательно не рассматривался. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции в пятницу.
«Предметно на этом заседании мы обсуждали сохранение ставки. Ну и, наверное, в отличие от прошлого заседания в том, что содержательно не обсуждали снижение ставки», — сказала Набиуллина.
По её словам, пространство для возможного снижения ставки в дальнейшем станет понятнее после обновления прогноза Банка России в октябре.
Глава регулятора подчеркнула, что проинфляционные риски выросли и продолжают преобладать. Эти факторы ЦБ будет учитывать при принятии следующих решений.
11 сентября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор объяснил паузу усилением ценового давления: оценка устойчивого роста цен увеличилась до 5–6% в пересчёте на год. Ранее Life.ru рассказывал, почему экономисты ещё перед сентябрьским заседанием считали наиболее вероятным сценарием сохранение ставки на уровне 14%.
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