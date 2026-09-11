Набиуллина объяснила, почему ЦБ даже не стал обсуждать снижение ключевой ставки

Банк России на заседании 11 сентября предметно обсуждал только сохранение ключевой ставки, а вариант её снижения на этот раз содержательно не рассматривался. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции в пятницу.

«Предметно на этом заседании мы обсуждали сохранение ставки. Ну и, наверное, в отличие от прошлого заседания в том, что содержательно не обсуждали снижение ставки», — сказала Набиуллина.

По её словам, пространство для возможного снижения ставки в дальнейшем станет понятнее после обновления прогноза Банка России в октябре.

Глава регулятора подчеркнула, что проинфляционные риски выросли и продолжают преобладать. Эти факторы ЦБ будет учитывать при принятии следующих решений.