Разница между инфляцией и ключевой ставкой в России достигает 8–9 процентных пунктов из-за продолжительного инфляционного давления и высокой доли льготных кредитов. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

«Если совсем кратко, то вот этот зазор 8-9 пунктов отражает два фактора, которые есть у нас сейчас, которых нет во всех странах, с которыми нас сравнивают. Первый — это продолжительность инфляционного давления. Второй фактор, который во многом отличает нас, — это высокая доля льготных кредитов», — объяснила она.

По словам главы Центробанка, именно сочетание этих обстоятельств объясняет столь существенный разрыв между двумя показателями. Набиуллина подчеркнула, что российская ситуация отличается от положения в других странах, с которыми принято сравнивать отечественную экономику.

Ранее Life.ru сообщал, что Центробанк допустил дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к целевым 4%. Регулятор также предупредил, что рост потребительских цен по итогам 2026 года может составить 7,1–7,6%.