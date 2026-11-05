Банк России допустил необходимость более жёсткой денежно-кредитной политики для снижения устойчивой инфляции до целевых 4%. При этом рост потребительских цен по итогам 2026 года может оказаться выше прежних ожиданий регулятора и составить 7,1–7,6%. Об этом говорится в опубликованных 5 ноября резюме обсуждения ключевой ставки и комментарии к среднесрочному прогнозу ЦБ.

«Некоторые участники отметили, что ускорение устойчивой инфляции отчасти отражало и накопленные эффекты произошедшего ранее смягчения денежно-кредитной политики. По их мнению, для поступательного снижения устойчивой инфляции к 4% может потребоваться большая степень жёсткости денежно-кредитных условий, чем фактически сложившаяся в последние кварталы», — отмечается в документе.

В ходе обсуждения представители Центробанка обратили внимание на последствия предыдущего смягчения денежно-кредитной политики. По мнению некоторых участников, принятые ранее решения могли способствовать ускорению устойчивого роста цен.

Одновременно регулятор пересмотрел оценки инфляции на конец текущего года. Если ранее показатель ожидался в пределах 6–7%, то теперь Банк России допускает его повышение до 7,1–7,6%.