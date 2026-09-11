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Регион
Опубликовано 11 сентября, 14:44

Набиуллина опровергла слухи о дефиците наличности и кризисе ликвидности в РФ

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

В российской экономике нет никакого дефицита наличности или кризиса ликвидности. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Вообще об этом некорректно говорить. Некорректно говорить, что люди выводят средства из банков, не хотят сберегать», — сказала она.

Набиуллина: ЦБ не будет долго держать непосильную для экономики ставку
Набиуллина: ЦБ не будет долго держать непосильную для экономики ставку

Также в ходе пресс-конференции Эльвира Набиуллина объяснила, почему Россия, вопреки мировому тренду, не наращивает долю золота в резервах. По словам главы ЦБ, наша уже реализовала эту политику, потому остальные государства фактически догоняют РФ.

Больше новостей о решениях Центробанка, инфляции и российской экономике — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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