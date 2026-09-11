Набиуллина опровергла слухи о дефиците наличности и кризисе ликвидности в РФ

В российской экономике нет никакого дефицита наличности или кризиса ликвидности. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Вообще об этом некорректно говорить. Некорректно говорить, что люди выводят средства из банков, не хотят сберегать», — сказала она.

Также в ходе пресс-конференции Эльвира Набиуллина объяснила, почему Россия, вопреки мировому тренду, не наращивает долю золота в резервах. По словам главы ЦБ, наша уже реализовала эту политику, потому остальные государства фактически догоняют РФ.