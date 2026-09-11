Набиуллина: ЦБ не будет долго держать непосильную для экономики ставку
Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru
Банк России не намерен длительное время удерживать ключевую ставку на уровне, который непосилен для экономики. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Мы в любом случае не будем длительно держать ставку на том уровне, который непосилен для экономики», — сказала она.
Какие именно уровни ставки регулятор считает непосильными и как скоро может начаться её снижение, Набиуллина не уточнила. Решение по ставке принимается на заседаниях совета директоров ЦБ.
Напомним, 11 сентября регулятор сохранил ставку, сообщив об усилении ценового давления и росте проинфляционных рисков. Экономист Александр Разуваев в беседе с Life.ru назвал оправданным решение ЦБ сохранить ключевую ставку на 14%. Он объяснил это подстраховкой на фоне ослабления рубля и инфляционных рисков, а также ситуацией на топливном рынке, которая, по его словам, напрямую на ставку не влияет, но может усиливать риски. Он ожидал снижения на 0,25 п.п., но положительно оценил паузу.
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