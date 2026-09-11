Набиуллина: ЦБ не будет долго держать непосильную для экономики ставку

Банк России не намерен длительное время удерживать ключевую ставку на уровне, который непосилен для экономики. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Мы в любом случае не будем длительно держать ставку на том уровне, который непосилен для экономики», — сказала она.

Какие именно уровни ставки регулятор считает непосильными и как скоро может начаться её снижение, Набиуллина не уточнила. Решение по ставке принимается на заседаниях совета директоров ЦБ.