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Регион
Опубликовано 11 сентября, 14:27

Набиуллина: ЦБ не будет долго держать непосильную для экономики ставку

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

Банк России не намерен длительное время удерживать ключевую ставку на уровне, который непосилен для экономики. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Мы в любом случае не будем длительно держать ставку на том уровне, который непосилен для экономики», — сказала она.

Какие именно уровни ставки регулятор считает непосильными и как скоро может начаться её снижение, Набиуллина не уточнила. Решение по ставке принимается на заседаниях совета директоров ЦБ.

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Напомним, 11 сентября регулятор сохранил ставку, сообщив об усилении ценового давления и росте проинфляционных рисков. Экономист Александр Разуваев в беседе с Life.ru назвал оправданным решение ЦБ сохранить ключевую ставку на 14%. Он объяснил это подстраховкой на фоне ослабления рубля и инфляционных рисков, а также ситуацией на топливном рынке, которая, по его словам, напрямую на ставку не влияет, но может усиливать риски. Он ожидал снижения на 0,25 п.п., но положительно оценил паузу.

Больше новостей о ключевой ставке, инфляции и решениях Центробанка — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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