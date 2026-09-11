ЦБ удивил паузой по ставке: Экономист увидел в этом плюс для вкладчиков

Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14% сейчас выглядит оправданным, считает экономист и аналитик Александр Разуваев. По его мнению, регулятор решил подстраховаться на фоне ослабления рубля и сохраняющихся инфляционных рисков.

«На самом деле ЦБ, оставив ставку на месте, просто подстраховался. Главная причина, я считаю, заключается в том, что произошло ослабление рубля. Соответственно, ЦБ заинтересован в стабильности», — пояснил экономист в беседе с Life.ru.

Дополнительным фактором Разуваев назвал ситуацию на топливном рынке. При этом он подчеркнул, что ключевая ставка напрямую на стоимость бензина не влияет, однако рост цен на топливо может усиливать инфляционные риски.

Сам эксперт ожидал снижения ставки на 0,25 процентного пункта, но паузу ЦБ в нынешних условиях оценил положительно. 11 сентября регулятор действительно сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. В Банке России сообщили об усилении ценового давления и росте проинфляционных рисков.

Для вкладчиков такое решение может оказаться плюсом. По прогнозу Разуваева, ставки по депозитам способны даже немного вырасти из-за дефицита ликвидности в банковской системе.

«Я думаю, что ставка потихонечку будет снижаться. На конец года она, скорее всего, будет где-нибудь в районе 13–13,5%. А когда-нибудь мы придём к десяти процентам, где она и зафиксируется», — предположил аналитик.

Ранее Life.ru разбирал прогнозы экономистов перед заседанием ЦБ 11 сентября: большинство опрошенных экспертов также допускали паузу на уровне 14%, а среди альтернатив называлось символическое снижение до 13,75%.