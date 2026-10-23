Набиуллина отметила восстановление инвестиций в экономике России

В российской экономике продолжается восстановление инвестиционной активности, а производство расширяется сразу в нескольких отраслях. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

По словам главы регулятора, на улучшение ситуации указывают увеличение выпуска и импорта инвестиционных товаров, а также положительная динамика в строительстве. Компании тоже рассчитывают на дальнейший рост вложений, хотя пока и умеренный.

«По данным нашего опроса, предприятия в четвертом квартале ожидают умеренного роста инвестиций», — рассказала Набиуллина.