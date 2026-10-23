Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 октября, 15:29

Набиуллина отметила восстановление инвестиций в экономике России

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

В российской экономике продолжается восстановление инвестиционной активности, а производство расширяется сразу в нескольких отраслях. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

По словам главы регулятора, на улучшение ситуации указывают увеличение выпуска и импорта инвестиционных товаров, а также положительная динамика в строительстве. Компании тоже рассчитывают на дальнейший рост вложений, хотя пока и умеренный.

«По данным нашего опроса, предприятия в четвертом квартале ожидают умеренного роста инвестиций», — рассказала Набиуллина.

«Мяу» за 14%: ЦБ показал защитницу ключевой ставки в доспехах и с лапками
«Мяу» за 14%: ЦБ показал защитницу ключевой ставки в доспехах и с лапками

Напомним, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор также пересмотрел прогноз средней ставки на 2027 год в сторону повышения — до 12,5–13,5%.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Центробанк
  • Эльвира Набиуллина
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar