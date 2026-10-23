Набиуллина отметила восстановление инвестиций в экономике России
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В российской экономике продолжается восстановление инвестиционной активности, а производство расширяется сразу в нескольких отраслях. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
По словам главы регулятора, на улучшение ситуации указывают увеличение выпуска и импорта инвестиционных товаров, а также положительная динамика в строительстве. Компании тоже рассчитывают на дальнейший рост вложений, хотя пока и умеренный.
«По данным нашего опроса, предприятия в четвертом квартале ожидают умеренного роста инвестиций», — рассказала Набиуллина.
Напомним, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор также пересмотрел прогноз средней ставки на 2027 год в сторону повышения — до 12,5–13,5%.