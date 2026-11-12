Попытка удешевить государственные заимствования за счёт снижения ключевой ставки может привести к обратному результату. Если инфляция останется высокой, Минфину придётся платить инвесторам больше. Об этом предупредила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

Глава Центробанка объяснила, почему снижение ставки само по себе не гарантирует государству более выгодных условий привлечения денег. По её словам, покупатели облигаций федерального займа (ОФЗ) ориентируются не только на текущие решения регулятора, но и на ожидаемый рост цен.

Речь идёт о государственных бумагах со сроком обращения от одного года до десяти лет. В их стоимость инвесторы закладывают так называемую инфляционную премию — дополнительную доходность, которая должна защитить вложения от обесценивания.

«Инвестор, чтобы покупал эти бумаги, должен понимать, что его инвестиции не съест инфляция. Он закладывает туда ожидания от будущей инфляции», — пояснила Набиуллина.

Если Центробанк начнёт снижать ставку, несмотря на сохраняющийся рост цен, инвесторы, по оценке главы ЦБ, потребуют более высокую премию. В таком случае привлекать деньги через ОФЗ станет дороже, а не дешевле.

Набиуллина отдельно ответила на предложение смягчить денежно-кредитную политику ради уменьшения расходов Минфина. Она подчеркнула, что рассчитывать на снижение стоимости государственных займов при высокой инфляции не стоит.

«Низкие рыночные ставки только на основе низкой инфляции, не бывает иначе», — заключила председатель Банка России.

Ранее Life.ru сообщал, что Набиуллина объяснила разницу между инфляцией и ключевой ставкой, достигающую 8–9 процентных пунктов. По её словам, такой разрыв связан с продолжительным инфляционным давлением и высокой долей льготного кредитования в России.