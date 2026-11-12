Постоянное подорожание товаров и услуг делает российскую экономику уязвимой и мешает снижению кредитных ставок. Об этом предупредила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая 12 ноября на пленарном заседании Госдумы.

Глава регулятора связала доступность ипотеки и кредитов для бизнеса с уровнем инфляции. По её словам, добиться приемлемых процентов по займам невозможно, пока цены продолжают быстро расти.

«Страна, где всё беспрерывно дорожает, будет заведомо уязвима. Только страна с низкой инфляцией может рассчитывать на умеренные ставки, устойчивую валюту и достаточные инвестиции в своё будущее», — подчеркнула Набиуллина.

При этом глава ЦБ признала, что россияне рассчитывают на возвращение доступной ипотеки, а предпринимателям необходимы более дешёвые заёмные средства. Однако, как следует из её выступления, без устойчивого замедления инфляции добиться этих целей не получится.