Набиуллина предупредила об уязвимости России из-за постоянного роста цен
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Постоянное подорожание товаров и услуг делает российскую экономику уязвимой и мешает снижению кредитных ставок. Об этом предупредила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая 12 ноября на пленарном заседании Госдумы.
Глава регулятора связала доступность ипотеки и кредитов для бизнеса с уровнем инфляции. По её словам, добиться приемлемых процентов по займам невозможно, пока цены продолжают быстро расти.
«Страна, где всё беспрерывно дорожает, будет заведомо уязвима. Только страна с низкой инфляцией может рассчитывать на умеренные ставки, устойчивую валюту и достаточные инвестиции в своё будущее», — подчеркнула Набиуллина.
При этом глава ЦБ признала, что россияне рассчитывают на возвращение доступной ипотеки, а предпринимателям необходимы более дешёвые заёмные средства. Однако, как следует из её выступления, без устойчивого замедления инфляции добиться этих целей не получится.
Ранее Life.ru сообщал, что Набиуллина предостерегла от поспешного снижения ключевой ставки. По её словам, резкое смягчение денежно-кредитной политики может вновь ускорить инфляцию и привести к повышению стоимости кредитов. На заседании 23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.