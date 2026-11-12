Российская экономика по итогам 2026 года вырастет в пределах 1%, несмотря на потерю части производственных мощностей из-за атак беспилотников. Такой прогноз озвучила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы.

По словам главы Банка России, ситуация в разных отраслях экономики складывается неодинаково, однако во второй половине года наметилась положительная динамика. Набиуллина подчеркнула, что восстановлению роста не помешали даже последствия атак БПЛА на предприятия.

«Мы ожидаем, что по итогам года ВВП вырастет в пределах 1%, и это даже несмотря на выбытие производственных мощностей в отдельных отраслях в результате атак. Если бы не этот фактор, рост экономики в этом году, конечно, был бы выше», — заявила руководитель ЦБ.

Набиуллина также выразила уверенность, что в дальнейшем темпы экономического роста будут постепенно увеличиваться. По её оценке, российская экономика уже вернулась на восходящую траекторию, хотя последствия повреждений производственных объектов продолжают сдерживать её развитие.

Ранее Life.ru сообщал, почему Центробанк не спешит снижать ключевую ставку. Набиуллина предупредила, что преждевременное смягчение денежно-кредитной политики может спровоцировать ускорение инфляции и создать новые трудности для предприятий. При этом глава ЦБ подчеркнула, что признаков сокращения российского ВВП не наблюдается.