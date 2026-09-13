Набиуллина рассказала, к чему ведёт рост наличных в обращении в России

Увеличение количества наличных денег в обращении не говорит о проблемах в российской экономике. Наоборот, такой рост закономерен для расширяющейся денежной массы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина RG.ru.

По её словам, в 2024–2025 годах объём наличности увеличивался медленнее из-за привлекательных ставок по банковским вкладам. Теперь показатель демонстрирует своего рода отложенный рост.

При этом доля купюр и монет в общей денежной массе продолжает сокращаться. Сейчас она составляет около 15%, тогда как пять лет назад превышала 20%.

«То есть это достаточно устойчивый тренд, который показывает уменьшение доли наличных средств», — отметила Набиуллина.

Во втором квартале россияне действительно стали несколько чаще рассчитываться наличными. На изменение структуры платежей, по словам главы ЦБ, могли повлиять перебои с мобильным интернетом, адаптация граждан к налоговым изменениям и тревожность из-за распространявшихся слухов.

Однако регулятор не видит в происходящем макроэкономической угрозы. Доля безналичных операций за квартал сократилась лишь с 88,9% до 88,5%, то есть россияне по-прежнему преимущественно используют электронные способы оплаты.

«Люди продолжали активно пользоваться безналичными инструментами оплаты. Это очень важно. Просто эти операции росли медленнее, чем операции с наличными», — подчеркнула глава Банка России.

Ранее Life.ru разбирался в причинах роста спроса россиян на наличные и ситуации с банковской ликвидностью. В июле объём наличных в обращении увеличился на 2,9% за месяц и достиг 20,4 трлн рублей, при этом средства населения на банковских счетах и вкладах также продолжили расти.