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Опубликовано 11 сентября, 12:56

Набиуллина сочла незначительным влияние атак БПЛА на логистику и инфляцию

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что атаки беспилотников пока не оказывают заметного влияния на инфляцию через логистические цепочки. По её оценке, перебои в поставках и работе транспортной инфраструктуры из-за атак БПЛА не стали значимым фактором роста цен.

«Что касается влияния атак БПЛА на логистические цепочки, пока влияние на инфляцию достаточно низкое, незначительное», — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Глава регулятора отметила, что Центробанк продолжает следить за возможными последствиями для экономики, однако на текущем этапе этот фактор не оказывает серьёзного давления на динамику цен. Набиуллина охарактеризовала подобные инциденты как «шоки предложения». По её словам, для Банка России критически важно отслеживать такие процессы.

Набиуллина объяснила, почему ЦБ даже не стал обсуждать снижение ключевой ставки
Набиуллина объяснила, почему ЦБ даже не стал обсуждать снижение ключевой ставки

Напомним, 11 сентября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор объяснил паузу усилением ценового давления: оценка устойчивого роста цен увеличилась до 5–6% в пересчёте на год. А Life.ru объяснял, почему экономисты ещё перед сентябрьским заседанием считали наиболее вероятным сценарием сохранение ставки на уровне 14%.

Больше новостей об инфляции, ключевой ставке и решениях регулятора — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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