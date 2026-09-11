Набиуллина сочла незначительным влияние атак БПЛА на логистику и инфляцию

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что атаки беспилотников пока не оказывают заметного влияния на инфляцию через логистические цепочки. По её оценке, перебои в поставках и работе транспортной инфраструктуры из-за атак БПЛА не стали значимым фактором роста цен.

«Что касается влияния атак БПЛА на логистические цепочки, пока влияние на инфляцию достаточно низкое, незначительное», — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Глава регулятора отметила, что Центробанк продолжает следить за возможными последствиями для экономики, однако на текущем этапе этот фактор не оказывает серьёзного давления на динамику цен. Набиуллина охарактеризовала подобные инциденты как «шоки предложения». По её словам, для Банка России критически важно отслеживать такие процессы.