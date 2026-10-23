Набиуллина: ЦБ принимает все меры для защиты банковской инфраструктуры от атак

Банк России принимает все необходимые меры для защиты банковской и платёжной инфраструктуры от возможных атак. Кредитные организации обязаны создавать резервные системы и заранее готовить планы восстановления работы. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 23 октября.

«У нас достаточно жёсткие требования к обеспечению безопасности, требования по многократному резервированию инфраструктуры, к тому, что данные должны храниться в разных местах, все должны иметь план восстановления, который рассчитан на часы», — подчеркнула председатель регулятора.

По словам Набиуллиной, банковская система должна быть готова к различным угрозам, способным нарушить работу финансовых сервисов. Поэтому важнейшие данные и технические мощности необходимо дублировать, чтобы при повреждении или выходе из строя отдельных элементов инфраструктуры можно было оперативно возобновить обслуживание клиентов.

При этом у каждой кредитной организации должен быть собственный план действий на случай серьёзного сбоя. Как отметила глава ЦБ, такие планы предусматривают восстановление работы в течение нескольких часов.

Набиуллина добавила, что регулятор постоянно взаимодействует с банками по вопросам безопасности. При необходимости Центробанк готов совместно с кредитными организациями пересматривать и корректировать порядок восстановления сервисов.

Ранее Life.ru сообщал о новых требованиях Центробанка к защите банковских операций. С 1 марта 2027 года банки должны будут отказывать в проведении отдельных переводов, если обнаружат вредоносное программное обеспечение на устройстве клиента. Как пояснил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, такие меры призваны предотвратить вмешательство злоумышленников в проведение платежей.