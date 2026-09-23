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Регион
Опубликовано 23 сентября, 14:14

Набиуллина: За три недели россияне открыли 200 тысяч счетов в цифровых рублях

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

За первые три недели с момента полноценного запуска цифрового рубля граждане России открыли почти 200 тысяч таких счетов, доложила президенту Владимиру Путину председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Заявление прозвучало в ходе совещания с членами правительства.

«Постепенно цифровой рубль входит в нашу жизнь, и мы ожидаем, что это будет естественный процесс», — добавила глава регулятора.

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Напомним, цифровой рубль был официально пущен в оборот 1 сентября. Выступая в ходе совещания с членами правительства Владимир Путин отметил, что он является полноценным платёжным средством российской финансовой системы.

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Матвей Константинов
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