Набиуллина заявила, что ключевая ставка вряд ли опустится ниже 10% в 2027 году
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Ключевая ставка Банка России продолжит снижаться в 2027 году, однако на протяжении всего года останется двузначной. Такой прогноз озвучила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.
«Мы решительно настроены на то, чтобы снижать инфляцию, завершить период высокой инфляции. В нашем базовом сценарии, в основных направлениях денежно-кредитной политики ключевая ставка хотя и снижается, но остаётся двузначной в течение всего следующего года», — сказала она.
По словам председателя ЦБ, регулятор намерен добиваться устойчивого замедления роста цен. Именно борьба с высокой инфляцией остаётся одним из основных ориентиров денежно-кредитной политики. При этом в базовом сценарии Центробанка не предусматривается возвращение ключевой ставки к однозначным значениям в течение 2027 года.
Набиуллина также сообщила, что рост кредитования в следующем году должен оставаться сдержанным. По её оценке, его темпы будут примерно соответствовать показателям 2026 года.
Ранее Life.ru сообщал, что Центробанк повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2027 год с 10,5–12,5% до 12,5–13,5% годовых. На 2028 год ожидаемый диапазон также был пересмотрен в сторону повышения — с 8–9% до 9–10%. При этом прогноз средней ставки на 2026 год составляет 14,6%.