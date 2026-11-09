Ключевая ставка Банка России продолжит снижаться в 2027 году, однако на протяжении всего года останется двузначной. Такой прогноз озвучила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

«Мы решительно настроены на то, чтобы снижать инфляцию, завершить период высокой инфляции. В нашем базовом сценарии, в основных направлениях денежно-кредитной политики ключевая ставка хотя и снижается, но остаётся двузначной в течение всего следующего года», — сказала она.

По словам председателя ЦБ, регулятор намерен добиваться устойчивого замедления роста цен. Именно борьба с высокой инфляцией остаётся одним из основных ориентиров денежно-кредитной политики. При этом в базовом сценарии Центробанка не предусматривается возвращение ключевой ставки к однозначным значениям в течение 2027 года.

Набиуллина также сообщила, что рост кредитования в следующем году должен оставаться сдержанным. По её оценке, его темпы будут примерно соответствовать показателям 2026 года.