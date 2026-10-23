Центробанк повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2027 год

Банк России пересмотрел прогноз по ключевой ставке на ближайшие годы, повысив ожидаемые значения на 2027 и 2028 годы. Это следует из обновлённого макроэкономического прогноза регулятора.

Заметное изменение касается 2027 года. Теперь ЦБ ожидает, что средняя ключевая ставка составит 12,5–13,5% годовых вместо прежних 10,5–12,5%.

На 2028 год регулятор также повысил ожидания. Прогнозный диапазон сдвинулся с 8–9% до 9–10% годовых.

При этом оценка на 2026 год стала точнее: вместо диапазона 14,5–14,6% Центробанк теперь прогнозирует среднюю ставку на уровне 14,6%. Прогноз на 2029 год остался прежним — 7,5–8,5%.