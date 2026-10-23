Набиуллина заявила о снижении склонности россиян к сбережениям

Россияне стали немного меньше откладывать деньги, хотя интерес к сбережениям по-прежнему остаётся высоким. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Склонность к сбережению немного снизилась, но пока сохраняется на высоком уровне. Продолжает умеренно расти интерес к альтернативным источникам сбережения», — сказала глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, граждане постепенно проявляют больше интереса к другим способам сохранения накоплений. При этом о резком отказе от сбережений речи не идёт.

Ранее Life.ru разбирался, какие проценты предлагают российские банки по вкладам в октябре 2026 года. Наиболее высокие средние ставки оказались у краткосрочных депозитов. При этом рекламная доходность до 19–20% годовых обычно доступна лишь при соблюдении специальных условий.