Рубль замедлил рост после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 14%

Рубль замедлил укрепление на Московской бирже после решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Китайский юань за несколько минут немного отыграл потери, однако продолжил торговаться в минусе. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В 13:25 мск, незадолго до публикации решения регулятора, юань стоил 12,037 рубля. К этому моменту китайская валюта подешевела на 12,8 копейки относительно предыдущего закрытия торгов.

После объявления Центробанка ситуация немного изменилась. По данным на 13:30 мск, курс юаня поднялся примерно до 12,05 рубля, а его снижение сократилось до 11,45 копейки. Таким образом, за пять минут китайская валюта прибавила чуть больше копейки. Рубль при этом сохранил положительную динамику, но темпы его укрепления ослабли.

Ранее Life.ru сообщал о снижении официальных курсов доллара, евро и юаня на 23 октября. Банк России установил курс доллара на уровне 81,1255 рубля, евро — 91,1364 рубля, а юаня — 12,146 рубля. Эти показатели отличаются от биржевых котировок и рассчитываются по установленной регулятором методике.