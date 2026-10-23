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Опубликовано 23 октября, 14:31

Рубль замедлил рост после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 14%

Российские рубли. Обложка © Life.ru

Российские рубли. Обложка © Life.ru

Рубль замедлил укрепление на Московской бирже после решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Китайский юань за несколько минут немного отыграл потери, однако продолжил торговаться в минусе. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В 13:25 мск, незадолго до публикации решения регулятора, юань стоил 12,037 рубля. К этому моменту китайская валюта подешевела на 12,8 копейки относительно предыдущего закрытия торгов.

После объявления Центробанка ситуация немного изменилась. По данным на 13:30 мск, курс юаня поднялся примерно до 12,05 рубля, а его снижение сократилось до 11,45 копейки. Таким образом, за пять минут китайская валюта прибавила чуть больше копейки. Рубль при этом сохранил положительную динамику, но темпы его укрепления ослабли.

С 12 октября усилятся колебания курса доллара. Что будет с рублём на следующей неделе
С 12 октября усилятся колебания курса доллара. Что будет с рублём на следующей неделе

Ранее Life.ru сообщал о снижении официальных курсов доллара, евро и юаня на 23 октября. Банк России установил курс доллара на уровне 81,1255 рубля, евро — 91,1364 рубля, а юаня — 12,146 рубля. Эти показатели отличаются от биржевых котировок и рассчитываются по установленной регулятором методике.

Больше новостей о курсах валют, банковской системе и решениях Центробанка — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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