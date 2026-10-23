Набиуллина заявила об отсутствии рисков для финансовой устойчивости компаний
Эльвира Набиуллина. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Банк России не видит угроз финансовой устойчивости отечественных компаний и не ожидает массового ухудшения их положения в 2027 году. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 23 октября.
По словам главы регулятора, обновлённый прогноз предполагает, что средняя ключевая ставка в следующем году окажется ниже, чем в 2026-м. Это должно снизить давление на финансовое положение предприятий.
«Рисков финансовой устойчивости сейчас нет. Новый прогноз по ключевой ставке предполагает снижение средней ключевой ставки в следующем году по сравнению с этим годом», — подчеркнула Набиуллина.
Она добавила, что при таком сценарии нет оснований опасаться массового ухудшения финансового состояния платёжеспособных компаний. Таким образом, несмотря на сохраняющуюся жёсткость денежно-кредитной политики, регулятор не прогнозирует системных проблем у бизнеса.
Напомним, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Это решение принято на фоне сохраняющегося инфляционного давления. Одновременно Центробанк повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год до 12,5–13,5% против ранее ожидавшихся 10,5–12,5%.