Значительную часть заблокированных из-за санкций активов удалось вернуть российским инвесторам. Для этого использовались различные финансовые механизмы, включая замещающие облигации. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

По словам главы регулятора, вопрос восстановления доступа к замороженным средствам остаётся одним из направлений работы Банка России.

«Тема замороженных активов остается в поле нашего внимания. Значительную часть активов нам удалось теми или иными способами (через замещающие облигации и т. д.) вернуть нашим инвесторам. Мы постоянно работаем и будем продолжать эту работу», — сказала Набиуллина.

При этом председатель ЦБ отказалась раскрывать подробности дальнейших действий. Она объяснила это чувствительностью вопроса, не уточнив, какие именно механизмы регулятор намерен задействовать в дальнейшем.

Проблема заблокированных инвестиций возникла после введения западных санкций в 2022 году. Российские владельцы иностранных ценных бумаг столкнулись с ограничениями на распоряжение своими активами. Для частичного решения проблемы были разработаны механизмы обмена и замещения финансовых инструментов.