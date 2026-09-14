ЦБ продолжит работу по восстановлению прав россиян на заблокированные активы

Банк России продолжит работу с заблокированными активами инвесторов с помощью уже созданных инструментов и механизмов. Об этом говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028–2029 годов.

Регулятор отметил, что вопрос восстановления прав инвесторов на замороженные активы по-прежнему остаётся актуальным.

В ЦБ рассчитывают, что дальнейшая работа с такими активами поможет сохранить и укрепить доверие граждан и бизнеса к российскому рынку капитала.

После введения западных санкций часть иностранных ценных бумаг и других активов российских инвесторов оказалась заблокирована. Для работы с ними в России были созданы специальные механизмы, в том числе отдельный порядок учёта и управления такими активами.

При этом в проекте ЦБ не говорится о конкретных сроках полного восстановления доступа инвесторов ко всем заблокированным активам.

Ранее сообщалось, что ряд стран Евросоюза во главе с Германией усиливают давление на Бельгию, добиваясь её согласия на использование замороженных российских активов для поддержки Украины. Сторонники инициативы предлагают предоставить Украине новый кредит, обеспеченный замороженными российскими активами. Такой механизм мог бы заменить по меньшей мере часть из €100 млрд, которые ЕК предлагает предусмотреть для Киева в многолетнем бюджете Евросоюза на 2028–2034 годы.