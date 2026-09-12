«С огромными процентами»: Володин потребовал у ЕС €300 млрд украденных активов ЦБ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал планы Евросоюза использовать замороженные российские активы открытым грабежом и предупредил, что все средства придётся вернуть с процентами.

«Евросоюз вновь заговорил о намерении украсть наши замороженные активы. Предпринимают попытки найти этому преступлению правовую основу. Её нет», — написал он в своём канале в мессенджере Max.

По словам Володина, возможные решения ЕСПЧ или других международных структур не смогут оправдать нарушение норм международного права. Общую сумму заблокированных недружественными странами российских активов он оценил примерно в €300 млрд, из которых около €200 млрд находятся в Евросоюзе.

«Всё это им придётся вернуть. Причём с огромными процентами», — заявил спикер Госдумы. Он считает, что действия Брюсселя в первую очередь наносят ущерб европейской экономике и жителям стран ЕС.

В качестве примера Володин привёл Германию. По его данным, прекращение поставок российского газа обошлось ФРГ более чем в €50 млрд, а стоимость тысячи кубометров газа в Европе впервые с 2022 года превысила $1000. Спикер Госдумы также раскритиковал европейские власти за перечисление новых траншей Украине на фоне сокращения социальных расходов внутри ЕС. Отдельно он высказался о президенте Франции Эмманюэле Макроне и канцлере Германии Фридрихе Мерце, предрёкши обоим серьёзные политические последствия.

Как пишет Politico, ряд стран Евросоюза во главе с Германией усиливают давление на Бельгию, добиваясь её согласия на использование замороженных российских активов для поддержки Украины. По данным издания, сторонники инициативы предлагают предоставить Украине новый кредит, обеспеченный замороженными российскими активами. Такой механизм мог бы заменить по меньшей мере часть из €100 млрд, которые Еврокомиссия предлагает предусмотреть для Киева в многолетнем бюджете Евросоюза на 2028–2034 годы.