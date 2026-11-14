В эстонских супермаркетах начали обустраивать специальные полки с товарами, которые помогут пережить длительное отключение электричества, воды и отопления. Минимальный запас на семь дней оценивается примерно в 200 евро на человека. Один из таких стеллажей появился в магазине Coop торгового центра Kristiine в Таллине, пишет Postimees.

На полках собрали всё необходимое для автономного существования: питьевую воду, консервы, печенье, мюсли, одноразовую посуду, бумажные салфетки и аптечки. Отдельно представлены свечи, батарейки и фонарики, которые пригодятся при длительном отсутствии электричества.

Проект запустили совместно с муниципальной полицией Таллина. Его задача — показать покупателям, какие запасы следует держать дома на случай перебоев с коммунальными услугами. Эстонские власти рекомендуют жителям рассчитывать на собственные силы в течение недели, в том числе при отключении канализации и отопления.

Особое внимание уделяется питьевой воде. Согласно рекомендациям, на одного человека необходимо предусмотреть по три литра в сутки: два для питья и ещё один для приготовления пищи. Таким образом, на неделю потребуется не менее 21 литра воды.

Коммерческий директор Coop Керли Рейнсберг сообщила, что торговая сеть намерена продолжить работу по подготовке населения к чрезвычайным ситуациям и после завершения пилотного проекта. Подобные стеллажи уже начали появляться и в других магазинах сети.

Ранее Life.ru сообщал, что Еврокомиссия призвала жителей Евросоюза заранее подготовить запасы первой необходимости, позволяющие пережить первые 72 часа чрезвычайной ситуации без помощи государственных служб. С соответствующей инициативой 3 ноября выступила еврокомиссар по вопросам готовности и кризисного управления Хаджа Лахбиб на Европейском форуме гражданской защиты. Брюссель предложил европейцам собрать тревожные чемоданчики с продуктами, водой и другими предметами, необходимыми при масштабных авариях и катастрофах. Отдельное внимание власти ЕС намерены уделить обучению детей действиям в чрезвычайных ситуациях и информированию населения о возможных угрозах. При этом рекомендации носят добровольный характер и не предусматривают обязательной закупки установленных наборов.