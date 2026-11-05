На Украине пятерым участникам предполагаемой преступной организации, в которую входили высокопоставленные сотрудники силовых ведомств, объявили о подозрении в рамках операции «Карфаген». Фигурантов связывают с системой взяток за покровительство мошенническим кол-центрам и другим нелегальным предприятиям. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Среди подозреваемых оказались первый заместитель начальника одного из департаментов Службы безопасности Украины, руководитель департамента Национальной полиции, заместитель начальника отдела уголовного розыска в Киевской области, предполагаемый организатор группировки и один из его подчинённых.

По версии следствия, участники организации систематически передавали деньги влиятельным представителям правоохранительных органов. Взамен силовики обеспечивали защиту незаконного бизнеса от проверок и уголовного преследования.

Под таким прикрытием, как утверждают детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), действовали мошеннические кол-центры, обманывавшие украинцев и иностранцев. Кроме того, группировка предположительно занималась торговлей наркотиками, изготовлением контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

Следствие также связывает участников организации с нападениями, похищениями людей и причинением телесных повреждений. Предполагаемым организатором схемы называют ранее неоднократно судимого мужчину, сумевшего привлечь к своей деятельности представителей СБУ, Национальной полиции и офиса генерального прокурора.

Всего, по предварительным данным НАБУ, в состав преступной организации входили не менее 12 человек. Пятерым из них теперь официально сообщили о подозрении по статьям, связанным с участием в преступной организации, коррупцией и другими предполагаемыми преступлениями.

Ранее Life.ru сообщал об увольнении двух высокопоставленных сотрудников СБУ на фоне расследования операции «Карфаген». Глава украинской спецслужбы Александр Поклад принял кадровое решение после того, как детективы НАБУ выявили предполагаемую коррупционную схему по прикрытию мошеннических кол-центров.