Министерство внутренних дел России запускает информационный проект «Мой новый дом — Россия», посвящённый иностранцам, которые решили переехать в РФ и начать здесь новую жизнь. Герои расскажут о причинах своего выбора, трудностях переезда и о том, за что полюбили страну. О старте проекта в преддверии Дня народного единства сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

МВД запустит проект о переехавших в Россию иностранцах. Видео © МВД

Первая серия выйдет уже 3 ноября. В рамках проекта зрителям представят истории людей, оставивших прежнюю жизнь за границей ради переезда в Россию. Многие участники впервые согласились дать интервью и открыто поделиться своим опытом.

«Каждая история – уникальна. Она – о тех людях, которые не побоялись начать жизнь с нуля», — рассказала Волк.

По словам представительницы ведомства, герои проекта объяснят, какие обстоятельства стали решающими при выборе нового места жительства. Они также поделятся впечатлениями от России и расскажут, что помогло им почувствовать себя дома в другой стране.

Особое внимание авторы уделят личным историям переселенцев. Зрители смогут узнать, как иностранцы принимали решение о переезде, с какими ожиданиями приезжали и что оказалось для них наиболее важным после смены страны проживания.

В России покажут истории иностранцев, выбравших страну новым домом. Видео © МВД России

В МВД рассчитывают, что такие рассказы помогут лучше понять опыт переселенцев, а некоторым зрителям придадут уверенности для серьёзных жизненных перемен.

«Эти кадры никого не оставят равнодушным. Каждый найдет в них что-то для себя», — подчеркнула Волк.

Премьера проекта «Мой новый дом — Россия» запланирована на 3 ноября, накануне Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.

Ранее Life.ru рассказывал об иностранцах, которые переехали в Россию из США и европейских стран. Среди причин смены места жительства переселенцы называли семейные и религиозные ценности, безопасность и доступность жизни. При этом некоторые признавались, что адаптация в новой стране требует времени, знания русского языка и финансовой подготовки.