Украинские беспилотники атаковали Грайворон Белгородской области, в результате чего ранения получил сотрудник МЧС России. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«В городе Грайворон в результате атаки двух FPV-дронов пострадал сотрудник МЧС. С осколочными ранениями грудной клетки, плеча и руки он доставлен в Грайворонскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

После оказания необходимой медицинской помощи пожарного перевезут в городскую больницу № 2 Белгорода. Кроме того, из-за атаки загорелся гараж и сгорел легковой автомобиль.

В региональном управлении МЧС уточнили, что ранения получил начальник дежурного караула пожарно-спасательной части № 22. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Ранее Life.ru сообщал о гибели мирного жителя при атаке украинского беспилотника в Шебекине Белгородской области. Дрон атаковал велосипедиста, мужчина получил тяжёлые ранения и умер на месте. Ещё два человека пострадали при ударах беспилотников по автомобилям в других населённых пунктах региона.