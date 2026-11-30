Начальника пожарного караула МЧС ранило при атаке дронов ВСУ на Грайворон
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Украинские беспилотники атаковали Грайворон Белгородской области, в результате чего ранения получил сотрудник МЧС России. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
«В городе Грайворон в результате атаки двух FPV-дронов пострадал сотрудник МЧС. С осколочными ранениями грудной клетки, плеча и руки он доставлен в Грайворонскую ЦРБ», — говорится в сообщении.
После оказания необходимой медицинской помощи пожарного перевезут в городскую больницу № 2 Белгорода. Кроме того, из-за атаки загорелся гараж и сгорел легковой автомобиль.
В региональном управлении МЧС уточнили, что ранения получил начальник дежурного караула пожарно-спасательной части № 22. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Ранее Life.ru сообщал о гибели мирного жителя при атаке украинского беспилотника в Шебекине Белгородской области. Дрон атаковал велосипедиста, мужчина получил тяжёлые ранения и умер на месте. Ещё два человека пострадали при ударах беспилотников по автомобилям в других населённых пунктах региона.
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