Мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника на велосипедиста в Шебекино Белгородской области. Мужчина получил тяжёлые ранения и скончался на месте. Ещё два человека пострадали при ударах по автомобилям в других населённых пунктах региона, сообщил областной оперативный штаб.

В селе Святославка Ракитянского округа беспилотник атаковал легковую машину. Находившийся в ней мужчина получил непроникающее осколочное ранение затылочной области головы. Медики скорой помощи оказали ему необходимую помощь на месте, дальнейшее лечение пострадавший продолжит амбулаторно.

Ещё один человек получил травмы в посёлке Майский Белгородского округа. Там дрон ударил по грузовому автомобилю, в результате чего мужчина получил акубаротравму. Пострадавшего доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где врачи оказывают ему необходимую помощь.

Обе машины получили повреждения. Кроме того, в селе Илёк-Кошары Ракитянского округа FPV-дрон атаковал частный дом. Информация о пострадавших при этом ударе не приводится.

Повреждения жилых зданий зафиксированы и в других населённых пунктах. В селе Посохово Валуйского округа после удара FPV-дрона пострадали фасад и ограждение частного домовладения. В Берёзовке Борисовского округа беспилотник повредил кровлю жилого дома.

Региональный оперштаб выразил соболезнования родным и близким погибшего жителя Шебекино. Всего в результате перечисленных атак один человек погиб, ещё двое получили ранения.

Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области при атаке беспилотника на легковой автомобиль погиб мужчина. Трагедия произошла в селе Весёлая Лопань, где ещё один человек получил тяжёлые ранения и был госпитализирован с открытым осколочным переломом голеней. По данным регионального оперштаба, атаки затронули пять муниципалитетов, повредив жилые дома, автомобили и другие объекты.