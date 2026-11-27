В Казани задержали начальника уголовного розыска отдела полиции № 8 «Горки» Нафиса Каюмова по делу о получении взятки. Полицейскому предъявили обвинения по двум статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Задержан начальник отделения уголовного розыска Каюмов», — рассказал собеседник агентства.

Полицейскому вменяют превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ) и получение взятки (статья 290 УК РФ). По информации источника, речь идёт о сумме около 100 тысяч рублей. На момент предполагаемого преступления Каюмов занимал должность заместителя начальника уголовного розыска.

Ранее Life.ru сообщал о задержании другого высокопоставленного сотрудника уголовного розыска в Татарстане. В октябре под следствие попал заместитель начальника отдела по борьбе с организованной преступностью регионального МВД. По версии следствия, он получал деньги за покровительство незаконной деятельности в Казани и Набережных Челнах.