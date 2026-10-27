Начался ли вывоз людей из Алёшек? Песков объяснил, кто раскроет детали гуманитарной операции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг возможного выезда мирных жителей из города Алёшки в Херсонской области. Пресс-секретарь президента Российской Федерации заявил, что любые сведения о перемещении гражданского населения из данного населенного пункта уполномочено предоставлять исключительно оборонное ведомство.

В ходе общения с представителями средств массовой информации Пескову задали вопрос о том, стартовал ли уже процесс выезда граждан и по каким именно направлениям он организован — через российскую территорию, украинскую сторону или исключительно через Украину.

В ответ на запрос журналистов пресс-секретарь подчеркнул, что Кремль не раскрывает подробности текущей обстановки в населённом пункте. По его словам, исчерпывающие данные по всем деталям и логистике перемещения гражданских лиц будут поступать непосредственно от Министерства обороны Российской Федерации.

«По всем деталям информация будет идти от военных», — ответил Песков.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов объявил о введении режима прекращения огня на Херсонском направлении с 04:00 мск 27 октября. Гуманитарная пауза необходима для доставки продовольствия, медикаментов и организации безопасного выезда гражданских лиц. Российские военные также сообщили о подготовке маршрута для гуманитарной колонны.

Песков ранее допускал, что эвакуация может занять несколько дней. Договорённость о временном прекращении огня была достигнута при участии американской стороны, в том числе первой леди США Мелании Трамп.

Ранее Life.ru сообщал, что большинство жителей Алёшек, желавших покинуть город, уже сделали это. По словам российского омбудсмена Яны Лантратовой, оставшимся гражданам также предоставят возможность добровольного выезда в рамках гуманитарной операции.