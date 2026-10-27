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Опубликовано 27 октября, 12:27

Начался ли вывоз людей из Алёшек? Песков объяснил, кто раскроет детали гуманитарной операции

Песков: Данные об эвакуации из Алёшек предоставит Минобороны РФ

ОИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ОИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг возможного выезда мирных жителей из города Алёшки в Херсонской области. Пресс-секретарь президента Российской Федерации заявил, что любые сведения о перемещении гражданского населения из данного населенного пункта уполномочено предоставлять исключительно оборонное ведомство.

В ходе общения с представителями средств массовой информации Пескову задали вопрос о том, стартовал ли уже процесс выезда граждан и по каким именно направлениям он организован — через российскую территорию, украинскую сторону или исключительно через Украину.

В ответ на запрос журналистов пресс-секретарь подчеркнул, что Кремль не раскрывает подробности текущей обстановки в населённом пункте. По его словам, исчерпывающие данные по всем деталям и логистике перемещения гражданских лиц будут поступать непосредственно от Министерства обороны Российской Федерации.

«По всем деталям информация будет идти от военных», — ответил Песков.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов объявил о введении режима прекращения огня на Херсонском направлении с 04:00 мск 27 октября. Гуманитарная пауза необходима для доставки продовольствия, медикаментов и организации безопасного выезда гражданских лиц. Российские военные также сообщили о подготовке маршрута для гуманитарной колонны.

Песков ранее допускал, что эвакуация может занять несколько дней. Договорённость о временном прекращении огня была достигнута при участии американской стороны, в том числе первой леди США Мелании Трамп.

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Ранее Life.ru сообщал, что большинство жителей Алёшек, желавших покинуть город, уже сделали это. По словам российского омбудсмена Яны Лантратовой, оставшимся гражданам также предоставят возможность добровольного выезда в рамках гуманитарной операции.

Больше новостей о ситуации в зоне боевых действий и заявлениях военного руководства — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Оксана Попова
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