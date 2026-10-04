Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 октября, 17:25

«Начинает хамить»: Зеленский перешёл на стиль Шарикова из «Собачьего сердца»

Киселёв сравнил Зеленского с Шариковым из «Собачьего сердца»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures, © © Кадр из фильма «Собачье сердце», режиссёр Владимир Бортко сценаристы Наталия Бортко, Михаил Булгаков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures, © © Кадр из фильма «Собачье сердце», режиссёр Владимир Бортко сценаристы Наталия Бортко, Михаил Булгаков

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв сравнил Владимира Зеленского с Полиграфом Шариковым из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Так журналист описал нынешние отношения Киева с Евросоюзом.

«Как и Шариков, Зеленский начинает хамить… Поведение Шарикова становится невыносимым: он грубит, устраивает беспорядок, а в кульминации пишет донос на профессора и Борменталя, потом и вовсе достаёт револьвер. Почти до этого момента, кажется, доходят сейчас и отношения ЕС — Украина», — сказал Киселёв.

По его версии, ситуация напоминает сюжет Булгакова ещё и потому, что Европа сначала активно поддерживала Украину, а теперь пытается интегрировать её в собственные структуры. Киселёв также провёл параллель между Шариком, выбравшим себе хозяина, и Киевом, сделавшим ставку на Евросоюз.

Поводом для комментария стали сообщения Politico о подготовке Еврокомиссией индивидуальной «дорожных карт» для Украины, Молдавии, Черногории и Албании. Предложения предусматривают постепенное продвижение стран-кандидатов к членству при выполнении поставленных Брюсселем условий.

Визит Мерца в Киев омрачили разногласия с Зеленским — вскрылись споры за камерами
Визит Мерца в Киев омрачили разногласия с Зеленским — вскрылись споры за камерами

Главные решения европейских лидеров, международные переговоры и отношения между государствами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar