«Начинает хамить»: Зеленский перешёл на стиль Шарикова из «Собачьего сердца»
Киселёв сравнил Зеленского с Шариковым из «Собачьего сердца»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures, © © Кадр из фильма «Собачье сердце», режиссёр Владимир Бортко сценаристы Наталия Бортко, Михаил Булгаков
Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв сравнил Владимира Зеленского с Полиграфом Шариковым из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Так журналист описал нынешние отношения Киева с Евросоюзом.
«Как и Шариков, Зеленский начинает хамить… Поведение Шарикова становится невыносимым: он грубит, устраивает беспорядок, а в кульминации пишет донос на профессора и Борменталя, потом и вовсе достаёт револьвер. Почти до этого момента, кажется, доходят сейчас и отношения ЕС — Украина», — сказал Киселёв.
По его версии, ситуация напоминает сюжет Булгакова ещё и потому, что Европа сначала активно поддерживала Украину, а теперь пытается интегрировать её в собственные структуры. Киселёв также провёл параллель между Шариком, выбравшим себе хозяина, и Киевом, сделавшим ставку на Евросоюз.
Поводом для комментария стали сообщения Politico о подготовке Еврокомиссией индивидуальной «дорожных карт» для Украины, Молдавии, Черногории и Албании. Предложения предусматривают постепенное продвижение стран-кандидатов к членству при выполнении поставленных Брюсселем условий.
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