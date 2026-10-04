Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв сравнил Владимира Зеленского с Полиграфом Шариковым из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Так журналист описал нынешние отношения Киева с Евросоюзом.

«Как и Шариков, Зеленский начинает хамить… Поведение Шарикова становится невыносимым: он грубит, устраивает беспорядок, а в кульминации пишет донос на профессора и Борменталя, потом и вовсе достаёт револьвер. Почти до этого момента, кажется, доходят сейчас и отношения ЕС — Украина», — сказал Киселёв.

По его версии, ситуация напоминает сюжет Булгакова ещё и потому, что Европа сначала активно поддерживала Украину, а теперь пытается интегрировать её в собственные структуры. Киселёв также провёл параллель между Шариком, выбравшим себе хозяина, и Киевом, сделавшим ставку на Евросоюз.

Поводом для комментария стали сообщения Politico о подготовке Еврокомиссией индивидуальной «дорожных карт» для Украины, Молдавии, Черногории и Албании. Предложения предусматривают постепенное продвижение стран-кандидатов к членству при выполнении поставленных Брюсселем условий.