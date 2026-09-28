Politico: ЕС готовит «дорожные карты» вступления в блок Украины и ещё трёх стран

Еврокомиссия готовит индивидуальные «дорожные карты» для Черногории, Украины, Молдовы и Албании, которые должны связать дальнейшее продвижение к членству в ЕС с конкретными реформами и ориентировочными сроками. Об этом Politico сообщили два высокопоставленных чиновника Еврокомиссии, работающих над предложениями.

Новый подход должен изменить нынешнюю ситуацию, при которой страны-кандидаты проходят многолетние переговоры без чёткого понимания, когда смогут завершить этот процесс. «Дорожные карты» должны показать кандидатам последовательность необходимых шагов и одновременно обозначить обязательства стран ЕС, без согласия которых продвижение переговоров невозможно.

При этом новый механизм не распространят на всех участников процесса. Косово, Северная Македония и Босния и Герцеговина пока останутся без таких планов из-за более ранней стадии переговоров. Грузия, Турция и Сербия также не войдут в число стран, для которых сейчас готовят «дорожные карты»: их заявки столкнулись с проблемами, связанными с демократическими и судебными реформами. Инициатива стала частью более масштабного пересмотра политики ЕС в отношении государств-кандидатов.

В черновике нового обзора предвступительной политики говорится, что расширение остаётся для ЕС геополитически важным, однако сам процесс требует времени. Авторы документа предлагают использовать этот период для подготовки самого Союза к увеличению числа членов и постепенного включения стран-кандидатов в сферы взаимного интереса.

ЕК также рассматривает изменения внутренних правил ЕС. Среди механизмов названы чрезвычайные положения и переходные периоды, которые могут применяться до получения новых членами всех прав, связанных с членством. Вопрос особенно чувствителен из-за необходимости единогласия стран ЕС по ключевым этапам расширения. Опыт Венгрии, которая при правительстве Виктора Орбана блокировала решения по санкциям против России и поддержке Украины, усиливает опасения европейских столиц относительно того, как расширение может повлиять на принятие решений внутри Союза.

О дальнейшей политике расширения лидеры ЕС поговорят на саммите в Брюсселе 15–16 октября. В проекте повестки предусмотрено «стратегическое обсуждение вопросов расширения и внутренних реформ», а Еврокомиссия намерена заручиться поддержкой государств-членов для ускорения процесса. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее обещала уделить целевое внимание кандидатам, добившимся наибольшего прогресса.

Ранее стало известно, что Евросоюз выделит почти €710 млн на помощь людям, пострадавшим от кризисов, а также перемещённым лицам и принимающим их сообществам. Часть средств пойдет на помощь странам Африки южнее Сахары. В 2026 году они получат дополнительное финансирование в размере €380 млн. Эти деньги будут направлены на поддержку людей, покинувших свои дома, и на помощь сообществам, которые их принимают.