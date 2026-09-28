В Польше испугались, что украинцы возглавят страны ЕС

Депутат Европарламента от польской «Конфедерации» Эва Заянчковская-Херник призвала прекратить предоставлять гражданство украинским мигрантам. Поводом стали слова бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что в перспективе человек с украинскими корнями может возглавить одно из европейских государств.

По словам евродепутата, речь идёт уже не просто об интеграции украинцев в принимающие общества. Она расценила призыв активнее участвовать в политической жизни европейских стран как потенциальный риск для Польши.

«Здесь чётко сформулирован план усиления своего политического влияния с помощью украинских мигрантов. Это должно рассматриваться как потенциальная угроза безопасности государства, и этому необходимо противодействовать», — написала Заянчковская-Херник в соцсети X.

Она указала, что в Польше легально проживают более 1,5 млн украинцев и часть из них может претендовать на гражданство. Получение польского паспорта, отметила политик, даёт право участвовать в выборах и занимать государственные должности.

В качестве примера Заянчковская-Херник упомянула заместителя министра науки и высшего образования Анджея Шептыцкого, который публично говорил о своей принадлежности к украинскому национальному меньшинству.

Евродепутат предложила прекратить выдачу польского гражданства иммигрантам, предусмотреть возможность его лишения и выступить против вступления Украины в Евросоюз.

Ранее польские журналисты призвали власти страны пересмотреть подход к приёму украинских беженцев после нападения в монастыре на территории Ярославского аббатства в Подкарпатском воеводстве. Автор Mysl Polska связал произошедшее с миграционной политикой польских властей. По его мнению, Варшава на протяжении нескольких лет предоставляла украинцам особые условия и недостаточно контролировала въезд в страну.