Начиналось как анекдот: Украинец, немец и двое россиян попали в смертельное ДТП в Индонезии

На индонезийском острове Ломбок гражданин Украины за рулём пикапа Nissan Navara насмерть сбил 48-летнего туриста из Германии. В результате аварии также пострадали двое россиян, находившихся в автомобиле. Об этом сообщила местная полиция.

ДТП произошло 8 октября около 05:45 по московскому времени в туристическом районе Мандалика, неподалёку от международного гоночного автодрома. По предварительным данным, 42-летний украинец двигался на автомобиле в том же направлении, что и немец на мотоцикле Honda Vario, после чего врезался в него сзади.

От удара мотоциклиста отбросило к разделительной полосе, а пикап перевернулся и врезался в фонарный столб. Прибывшие на место медики попытались спасти туриста из Германии, в том числе провели сердечно-лёгочную реанимацию, однако мужчина скончался от полученных травм.

В автомобиле также находились двое россиян в возрасте 27 и 34 лет. У младшего из них подозревают закрытый перелом левой руки, второй получил гематому и травмы в области носа и лба, сопровождавшиеся кровотечением.

Обоих граждан России госпитализировали в больницу Мандалика. Туда же доставили водителя-украинца, который тоже пострадал в аварии. Полиция выясняет обстоятельства смертельного столкновения.

Ранее Life.ru сообщал о столкновении двух рейсовых автобусов на трассе Екатеринбург — Серов. Авария произошла утром 9 октября на 275-м километре дороги в Новолялинском районе Свердловской области. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автобуса Yutong не выдержал безопасную дистанцию в зоне дорожных работ и врезался в ехавший впереди Ford Transit. В результате ДТП пострадали восемь человек. Двое отказались от госпитализации, ещё шестеро прошли осмотр в травмпункте.