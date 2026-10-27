Начисления туристического налога в России выросли на 60% за полгода

В России сумма начисленного туристического налога за первое полугодие 2026 года выросла на 60%, достигнув 5,2 миллиарда рублей. Такие данные на круглом столе в Совете Федерации представил руководитель департамента Минэкономразвития Георгий Груша.

«За первое полугодие сумма, подлежащая уплате, — 5,2 млрд рублей, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом по регионам структура неравномерная. В основном это четыре крупнейших туристических региона, на чью долю приходится более 50% исчисленных сумм. Это всем понятные регионы — Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ставропольский край и Московская область», — сказал он.

Для сравнения, по итогам всего 2025 года в стране собрали 7,1 миллиарда рублей туристического налога. Как уточнил Груша, сейчас этот платёж введён в 76 регионах, охватывая почти 3,6 тысячи муниципальных образований. Это лишь 27% от их общего числа, однако именно на данных территориях сосредоточена значительная часть гостиничной инфраструктуры страны.

В частности, под действие налога подпадает 51% российского номерного фонда. Речь идёт о 17,2 тысячи отелей, располагающих в общей сложности 564 тысячами номеров.

Ранее Life.ru рассказывал о предложении туристической отрасли изменить правила взимания налога. Российский союз туриндустрии, Российская Гостиничная Ассоциация и Федерация Рестораторов и Отельеров направили соответствующую инициативу главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. Представители бизнеса предложили перенести обязанность по уплате сбора с гостиниц непосредственно на путешественников, оставив отелям роль налоговых агентов.