В России предложили изменить правила туристического налога

Российский союз туриндустрии, Российская Гостиничная Ассоциация и Федерация Рестораторов и Отельеров предложили изменить правила туристического налога. Инициативу направили министру экономического развития Максиму Решетникову. Её поддержали крупные гостиничные сети и управляющие компании.

Сейчас налог платят гостиницы и другие объекты размещения. Его размер рассчитывается как процент от стоимости номера. Отрасль предлагает сделать плательщиком самого туриста, а гостиницу — налоговым агентом. При этом сумма налога будет указываться отдельно в счёте.

По мнению представителей бизнеса, это сделает платеж понятнее для путешественников. Гость будет видеть, сколько стоит проживание, а сколько составляет установленный муниципалитетом налог.

Такой подход, считают авторы инициативы, упростит и получение льгот. Сейчас человек может оплатить бронь заранее и подтвердить право на освобождение от налога только после заселения. В результате льгота не всегда напрямую уменьшает его расходы.

Второе предложение — отказаться от процентной ставки и установить фиксированную сумму за человека за каждые сутки проживания. Сейчас предельная ставка составляет 2%, в 2027 году она вырастет до 3%, в 2028-м — до 4%, а с 2029 года достигнет 5%.

В отрасли считают, что фиксированный платёж позволит не привязывать налог к стоимости номера. Цены на гостиницы могут расти из-за подорожания коммунальных услуг, зарплат, ремонта и обслуживания кредитов, а не только из-за увеличения прибыли.

Конкретный размер платежа предлагают определять на местном уровне с учётом сезона, особенностей региона и категории гостиницы. При этом муниципалитеты смогут устанавливать нулевую ставку на отдельные периоды.

«Правильная система должна мотивировать территорию зарабатывать не на росте цены гостиничного номера, а на росте туризма — на том, чтобы приезжало больше гостей, они дольше оставались и чаще возвращались», — отметил президент РСТ Илья Уманский.

Третья идея — дать гостиницам инвестиционный вычет. Компании, которые вкладываются в капитальный ремонт и реконструкцию, смогут уменьшать будущие платежи по туристическому налогу на сумму подтверждённых затрат. В РСТ считают, что это поможет направлять средства на обновление гостиничного фонда, инженерных систем и другой инфраструктуры.

Авторы инициативы подчёркивают, что не предлагают отменять туристический налог. Их цель — изменить его механизм так, чтобы он был понятнее для путешественников, не создавал лишней нагрузки на гостиничный бизнес и одновременно помогал регионам развивать туризм.